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Селезнев вернулся в расположение Малаги

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Украинец может продолжить карьеру в Испании.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев
instagram.com/e_seleznev

Форвард Евгений Селезнев готовится к сезону с испанской Малагой.

Пресс-служба команды поприветствовала Евгения на своей странице в соцсети Twitter, написав, что он и голкипер Мунир Мохамеди присоединились к Малаге на предсезонных сборах.

Таким образом, украинец может остаться в команде, не смотря на то, что руководство клуба не планировало продолжать с ним контракт.

Отметим, что Мунир выступал за сборную Марокко на Кубке африканских Наций, с чем и связано его позднее прибытие.

Ранее сообщалось, что в услугах Селезнева в услугах 33-летнего украинца заинтересованы несколько турецких клубов.

Евгений стал игроком Малаги зимой. За это время он провел 12 матчей за испанский клуб, но не отметился результативными действиями.

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Теги: футбол, Малага, Евгений Селезнев
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