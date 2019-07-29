Селезнев вернулся в расположение Малаги
Форвард Евгений Селезнев готовится к сезону с испанской Малагой.
Пресс-служба команды поприветствовала Евгения на своей странице в соцсети Twitter, написав, что он и голкипер Мунир Мохамеди присоединились к Малаге на предсезонных сборах.
Таким образом, украинец может остаться в команде, не смотря на то, что руководство клуба не планировало продолжать с ним контракт.
¡Buenos días! 😎@Munir_Mohand y Seleznov se suman al 'stage' de #pretemporada 🤙🆕️#DeVuelta pic.twitter.com/uzYeLYdIKW— Málaga CF (@MalagaCF) July 29, 2019
Отметим, что Мунир выступал за сборную Марокко на Кубке африканских Наций, с чем и связано его позднее прибытие.
Ранее сообщалось, что в услугах Селезнева в услугах 33-летнего украинца заинтересованы несколько турецких клубов.
Евгений стал игроком Малаги зимой. За это время он провел 12 матчей за испанский клуб, но не отметился результативными действиями.
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