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Роналду признался, что сожалеет об уходе из Реала

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Криштиану Роналду надеется еще вернуться в Мадрид.
Роналду признался, что сожалеет об уходе из Реала

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду получил награду испанского издания Marca в номинации "Легенда" и во время награждения пообщался с детьми, одетыми в футболки его бывших и нынешней команды.

Во время разговора прозвучал вопрос о ценности полученной награды для Роналду:

"Этот трофей займет очень хорошее место в моем музее. Мадрид– особенный город. Я много путешествую, но таких городов, как Мадрид, немного. Этот трофей вырос из того, что я сделал в Мадриде. Это испанский трофей, и для меня это честь. Спасибо всем, кто помог мне этого добиться, для меня это гордость. Надеюсь вскоре вернуться в Мадрид", - отметил Роналду.

После этого ребенок отметил, что "Жаль, что вы ушли из Реала...", на что Роналду произнес "Мне тоже"

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