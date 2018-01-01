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Лунин может сыграть за Реал на турнире Audi Cup

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Сразу несколько исполнителей мадридской команды не попали в заявку на Audi Cup.
Лунин может сыграть за Реал на турнире Audi Cup

Реал опубликовал список футболистов, вызванных на товарищеский турнир Audi Cup. Среди прочих, в заявку попал украинский голкипер Реала Андрей Лунин. В свою очередь, другой вратарь команды Тибо Куртуа пропустит турнир из-за травмы, поэтому украинец имеет высокие шансы сыграть за команду на турнире.

Отметим, что в заявке не нашлось место Гарету Бэйлу, от которого усердно пытается избавиться Зинедин Зидан.

Кроме того, Тибо Куртуа получил травму и выбыл на две-три недели, Лука Йович травмировался в игре против Атлетико, Браим Диас будет отсутствовать до пяти недель, а о травме Ферлана Менди было известно ранее. 

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Теги: Андрей Лунин
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