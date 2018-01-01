Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Куртуа может пропустить начало сезона из-за травмы

Комментариев: 0
Бельгиец повредил левую лодыжку.
Тибо Куртуа
Тибо Куртуа
Getty Images

Голкипер Реала Тибо Куртуа получил травму. Об этом сообщает Marca.

Медицинский штаб "сливочных" диагностировал у 27-летнего вратаря растяжение связок левой лодыжки.

Источник утверждает, что из-за полученного повреждения бельгиец выбыл на 2-3 недели и рискует пропустить начало нового сезона. 

Напомним, в первом матче сезона-2019/20 чемпионата Испании мадридский клуб встретится с Сельтой. Поединок состоится 17 августа. 

В минувшем сезоне Куртуа принял участие в 35 матчах за мадридский клуб, пропустив 48 голов.

Ранее наставник Реала Зинедин Зидан Зидан заявил, что в следующем сезоне ожидается борьба за место в воротах.

Поделись:
Теги: Тибо Куртуа, Реал Мадрид, Испания, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь