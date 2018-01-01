Куртуа может пропустить начало сезона из-за травмы
Бельгиец повредил левую лодыжку.
Голкипер Реала Тибо Куртуа получил травму. Об этом сообщает Marca.
Медицинский штаб "сливочных" диагностировал у 27-летнего вратаря растяжение связок левой лодыжки.
Источник утверждает, что из-за полученного повреждения бельгиец выбыл на 2-3 недели и рискует пропустить начало нового сезона.
Напомним, в первом матче сезона-2019/20 чемпионата Испании мадридский клуб встретится с Сельтой. Поединок состоится 17 августа.
В минувшем сезоне Куртуа принял участие в 35 матчах за мадридский клуб, пропустив 48 голов.
Ранее наставник Реала Зинедин Зидан Зидан заявил, что в следующем сезоне ожидается борьба за место в воротах.
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