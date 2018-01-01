Клуб Пике перевели в Сегунду Б

Андорра в следующем сезоне будет выступать в третьем по силе испанском чемпионате.

Клуб Андорра, который принадлежит защитнику Барселоны Жерару Пике, будет играть в Сегунде Б.

По информации Mundo Deportivo, команда займет место Реус Депортиу, исключенной из дивизиона по финансовым причинам.

Изданию известно, что Андорра уже оплатила пошлину испанской федерации футбола в 452 тысячи евро.

Отметим, что в прошлом сезоне Андорра выступала в четвертом по силе дивизионе Испании. Пике стал владельцем клуба в 2018 году.

Недавно стало известно, что испанец обзавелся еще одним футбольным клубом.