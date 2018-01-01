Клуб Пике перевели в Сегунду
Андорра в следующем сезоне будет выступать в Сегунде.
Клуб Андорра, который принадлежит защитнику Барселоны Жерару Пике, будет играть в Сегунде.
По информации Mundo Deportivo, команда займет место Реус Депортиу, исключенной из дивизиона по финансовым причинам.
Изданию известно, что Андорра уже оплатила пошлину испанской федерации футбола в 452 тысячи евро.
Отметим, что в прошлом сезоне Андорра выступала в четвертом по силе дивизионе Испании. Пике стал владельцем клуба в 2018 году.
Недавно стало известно, что испанец обзавелся еще одним футбольным клубом.
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