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Азар вернулся из отпуска с лишним весом

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Бельгиец серьезно прибавил в весе перед началом нового сезона.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Звездный новичок Реала Эден Азар набрал лишний вес во время отпуска. Об этом сообщает Sport.es.

Источник утверждает, что бельгийский хавбек прибыл в расположение мадридской команды, имея 7 кг лишнего веса. За две недели сборов Азару не удалось скинуть и половину.

Фанаты считают, что именно из-за лишнего весе Азар пребывает в слабой физической форме. Бельгиец играл в трех предсезонных поединках за "сливочных" (против Баварии, Атлетико и Арсенала), однако не смог отметиться результативными действиями.

Напомним, Эден Азар подписал контракт с Королевским клубом сроком на 5 лет.

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Теги: Эден Азар, футбол, Реал Мадрид, Испания
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