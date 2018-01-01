Азар вернулся из отпуска с лишним весом

Бельгиец серьезно прибавил в весе перед началом нового сезона.

Звездный новичок Реала Эден Азар набрал лишний вес во время отпуска. Об этом сообщает Sport.es.

Источник утверждает, что бельгийский хавбек прибыл в расположение мадридской команды, имея 7 кг лишнего веса. За две недели сборов Азару не удалось скинуть и половину.

Фанаты считают, что именно из-за лишнего весе Азар пребывает в слабой физической форме. Бельгиец играл в трех предсезонных поединках за "сливочных" (против Баварии, Атлетико и Арсенала), однако не смог отметиться результативными действиями.

Напомним, Эден Азар подписал контракт с Королевским клубом сроком на 5 лет.