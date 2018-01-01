Реал отказался продавать Хамеса в Атлетико из-за позорного поражения

"Сливочные" не будут усиливать прямого конкурента.

Руководство Реала передумало продавать хавбека Хамеса Родригеса в Атлетико. Об этом сообщает Marca.

Источник утверждает, что намерения Реала изменились после поражения от "матрасников" со счетом 3:7 в рамках Международного кубка чемпионов.

Сам колумбиец хотел бы продолжить карьеру именно в Атлетико, но на финальном этапе переговоров с представителями "сливочных" возникли сложности. Боссы Реала считают, что нецелесообразно усиливать прямого конкурента по чемпионату Испании.

При этом отмечается, что Хамес не входит в планы наставника "королевского клуба" Зинедина Зидана.

Напомним, последние два сезона Родригес выступал на правах аренды за Баварию, но по ее истечению мюнхенский клуб отказался воспользоваться правом выкупа футболиста.

Имя Хамеса также связывают с Наполи и Манчестер Юнайтед.