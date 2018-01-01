Переход Бэйла в китайский клуб сорвался

Валлиец останется в Реале.

Полузащитник Рела Гарет Бэйл останется в мадридском клубе. Об этом сообщает ВВС.

Источник утверждает, что трансфер валлийца в китайский Цзянсу Сунин сорвался, поскольку "сливочные" решили сохранить игрока.

Сообщается, что стороны достигли принципиальной договоренности о трансфере, но в самый последний момент Реал отменил сделку.

В прошлом сезоне валлиец сыграл за "королевский клуб" 42 поединка, отличившись 14 голами и 7 ассистами. Футболист представляет цвета "сливочных" с 2013 года.