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Переход Бэйла в китайский клуб сорвался

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Валлиец останется в Реале.
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
Getty Images

Полузащитник Рела Гарет Бэйл останется в мадридском клубе. Об этом сообщает ВВС.

Источник утверждает, что трансфер валлийца в китайский Цзянсу Сунин сорвался, поскольку "сливочные" решили сохранить игрока.

Сообщается, что стороны достигли принципиальной договоренности о трансфере, но в самый последний момент Реал отменил сделку.

В прошлом сезоне валлиец сыграл за "королевский клуб" 42 поединка, отличившись 14 голами и 7 ассистами. Футболист представляет цвета "сливочных" с 2013 года.

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Теги: Гарет Бэйл, футбол, Реал Мадрид, Китай
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