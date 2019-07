Бэйл прибыл в Китай для подписания соглашения с Цзянсу Сунин

Нападающий Реала Гарет Бэйл согласился покинуть клуб и уже прибыл в Китай для подписания контракта с местным клубом Цзянсу Сунин.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное в социальных сетях.

Gareth Bale arriving in China, he will earn £1m a week making him the highest paid footballer in the world. pic.twitter.com/YAw2SDWVyM