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Бэйл прибыл в Китай для подписания соглашения с Цзянсу Сунин

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Гарет Бэйл будет получать в китайском клубе 22 миллиона евро в год.
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
Getty Images

Нападающий Реала Гарет Бэйл согласился покинуть клуб и уже прибыл в Китай для подписания контракта с местным клубом Цзянсу Сунин.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное в социальных сетях.

Ожидается, что игрок подпишет 3-летний контракт, условия которого футболист и клуб уже уладили.

В Цзянсу Сунин Бэйл будет зарабатывать 22 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне валлиец сыграл за Реал 42 поединка, отличившись 14 голами и 7 ассистами. Футболист представляет цвета "сливочных" с 2013 года.

Отметим, что в Цзянсу Сунин Бэйл станет одноклубником экс-игрока Шахтера Алекса Тейшейры.

Цзянсу Сунин занимает шестое место в турнирной таблице китайской Суперлиги.

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Теги: Гарет Бэйл, Реал Мадрид, Цзянсу Сунин, трансфер
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