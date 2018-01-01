Бэйл прибыл в Китай для подписания соглашения с Цзянсу Сунин
Нападающий Реала Гарет Бэйл согласился покинуть клуб и уже прибыл в Китай для подписания контракта с местным клубом Цзянсу Сунин.
Об этом свидетельствует видео, опубликованное в социальных сетях.
Gareth Bale arriving in China, he will earn £1m a week making him the highest paid footballer in the world. pic.twitter.com/YAw2SDWVyM— Transfer News (@TransfersLlVE) 27 июля 2019 г.
Ожидается, что игрок подпишет 3-летний контракт, условия которого футболист и клуб уже уладили.
В Цзянсу Сунин Бэйл будет зарабатывать 22 миллиона евро в год.
В прошлом сезоне валлиец сыграл за Реал 42 поединка, отличившись 14 голами и 7 ассистами. Футболист представляет цвета "сливочных" с 2013 года.
Отметим, что в Цзянсу Сунин Бэйл станет одноклубником экс-игрока Шахтера Алекса Тейшейры.
Цзянсу Сунин занимает шестое место в турнирной таблице китайской Суперлиги.
Полная версия правил