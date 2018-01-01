Новичок Реала получил травму в матче с Атлетико

Серб перешел в мадридский клуб этим летом за 60 млн евро.

Нападающий Реала Лука Йович получил повреждение в матче Международного кубка чемпионов против Атлетико (3:7). Об этом сообщает Goal.com.

На 30-й минуте серб вынужденно покинул поле после столкновения с голкипером “матрасников“ Яном Облаком. Его заменил французский нападающий Карим Бензема.

По информации источника, врачи диагностировали у Йовича повреждение лодыжки. Сроки восстановления новичка “сливочных“ станут известны после медицинского обследования.

Напомним, Йович перешел из франкфуртского Айнтрахта в Реал этим летом. Сумма трансфера составила 60 млн евро.

Отметим, что это уже четвертый травмированный футболист в составе Реала этим летом. Ранее сообщалось, что повреждения получили Марко Асенсио, Браим Диас и Ферлан Менди.