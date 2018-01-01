Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Новичок Реала получил травму в матче с Атлетико

Комментариев: 0
Серб перешел в мадридский клуб этим летом за 60 млн евро.
Лука Йович
Лука Йович
Getty Images

Нападающий Реала Лука Йович получил повреждение в матче Международного кубка чемпионов против Атлетико (3:7). Об этом сообщает Goal.com.

На 30-й минуте серб вынужденно покинул поле после столкновения с голкипером “матрасников“ Яном Облаком. Его заменил французский нападающий Карим Бензема.

По информации источника, врачи диагностировали у Йовича повреждение лодыжки. Сроки восстановления новичка “сливочных“ станут известны после медицинского обследования.

Напомним, Йович перешел из франкфуртского Айнтрахта в Реал этим летом. Сумма трансфера составила 60 млн евро.

Отметим, что это уже четвертый травмированный футболист в составе Реала этим летом. Ранее сообщалось, что повреждения получили Марко Асенсио, Браим Диас и Ферлан Менди.

Поделись:
Теги: Лука Йович, Реал Мадрид, травма
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь