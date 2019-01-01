Вальверде: У Барселоны есть проблемы с позицией левого защитника

Наставник каталонцев признался, что клуб может осуществить еще один трансфер.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде рассказал о трансферных планах клуба и адаптации новичков команды Антуана Гризманна и Френки Де Йонга.

“Возможно, мы еще кого-нибудь подпишем. У нас были проблемы с позицией левого защитника в прошлом сезоне. Мы открыты к подписанию новых игроков до закрытия летнего трансферного окна.

Мы надеемся, что Гризманн и Де Йонг продолжат процесс адаптации. Они обладают прекрасными качествами и должны быстро адаптироваться. Завтра у них будет еще одна хорошая возможность. Из мер предосторожности мы не сможем рассчитывать на Жерара Пике“, - цитирует Вальверде Marca.

Напомним, завтра Барселона сыграет спарринг против японского Виссел Кобе.