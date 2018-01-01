Реал предложил ПСЖ Бэйла и 90 миллионов за Неймара
"Сливочные" сделали предложение парижскому клубу по трансферу звездного бразильца.
Мадридский Реал инициировал переговоры с ПСЖ по трансферу нападающего Неймара.
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По информации Mundo Deportivo, “сливочные“ предложили парижанам 90 миллионов евро, а также валлийского футболиста Гарета Бэйла в обмен на звездного бразильца.
Мадридский клуб уже неоднократно выражал желание избавиться от Бэйла, а Неймар заявил, что хочет покинуть ПСЖ, поэтому данная сделка вполне может осуществиться, если стороны сумеют прийти к соглашению.
Ранее сообщалось, что ПСЖ отказался от “смехотворного“ предложения Барселоны по трансферу Неймара.
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