Реал предложил ПСЖ Бэйла и 90 миллионов за Неймара

"Сливочные" сделали предложение парижскому клубу по трансферу звездного бразильца.

Мадридский Реал инициировал переговоры с ПСЖ по трансферу нападающего Неймара.

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По информации Mundo Deportivo, “сливочные“ предложили парижанам 90 миллионов евро, а также валлийского футболиста Гарета Бэйла в обмен на звездного бразильца.

Мадридский клуб уже неоднократно выражал желание избавиться от Бэйла, а Неймар заявил, что хочет покинуть ПСЖ, поэтому данная сделка вполне может осуществиться, если стороны сумеют прийти к соглашению.

Ранее сообщалось, что ПСЖ отказался от “смехотворного“ предложения Барселоны по трансферу Неймара.