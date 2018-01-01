Хамес станет игроком Атлетико - СМИ

Руководство "сливочных" согласилось отпустить своего футболиста в стан принципиального соперника.

Полузащитник мадридского Реала Хамес Родригес в ближайшее время присоединится к Атлетико, сообщает Calcionapoli24.

Источник утверждает, что руководство “сливочных“ согласилось отпустить колумбийца за 40 миллионов евро.

Ожидается, что футболист подпишет пятилетний контракт.

Напомним, последние два сезона Родригес выступал на правах аренды за Баварию, но по ее истечению мюнхенский клуб отказался воспользоваться правом выкупа футболиста.

Имя Хамеса также связывают с Наполи и Манчестер Юнайтед.