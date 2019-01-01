Реал может отдать Бэйла в ПСЖ в обмен на Неймара
Команды рассматривают возможность обмена игроками.
Реал и ПСЖ ведут переговоры об обмене Гарета Бэйла на Неймара. Об этом сообщает The Independent.
Источник утверждает, что такая сделка может устроить как клубы, так и самих игроков. Неймар сменит команду и продолжит выступления в чемпионате Испании, а Бэйл уйдет в топ-клуб и не сильно потеряет в зарплате.
Кроме того, парижане получат дополнительную финансовую компенсацию за бразильского форварда.
Напомним, что в минувшем сезоне 30-летний Бэйл провел за Реал 42 матча и забил 14 голов. В свою очередь Неймар принял участие в 28 поединках, отметившись 23 мячами.
Ранее главный тренер "королевского клуба" Зинедин Зидан выразил надежду на то, что Бэйл покинет клуб.
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