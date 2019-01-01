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Малага может прекратить существование из-за долгов

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В прошлом сезоне за клуб выступали два украинца.
Игроки Малаги
Игроки Малаги
ФК Малага

Испанский клуб Малага находится на грани исчезновения из-за финансовых трудностей. Об этом сообщает Marca.

Источник утверждает, что "анчоусам" нужно получить 20 миллионов евро, чтобы соответствовать требованиям Ла Лиги.

К тому же, в данный момент зарплатная ведомость клуба составляет около 25 миллионов евро в год, в то время как в следующем сезоне Малага сможет тратить на зарплаты не более 10-12 млн евро.

Отмечается, что главный акционер клуба Абдулла бин Нассер аль-Тани фактически отказался от "анчоусов", не реагируя на претензии Ла Лиги. При этом функционер вместе со своими детьми продолжает получать зарплату в размере 1,44 миллиона евро в год, как члены совета директоров Малаги.

Клуб могут не допустить к розыгрышу Сегунды предстоящего сезона, если он не выполнит все требования.

Напомним, что в прошлом сезоне за "анчоусов" выступали украинские нападающие Евгений Селезнев и Густаво Бланко-Лещук.

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Теги: Малага, Евгений Селезнев, Густаво Бланко-Лещук
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