Наставник заявил, что в клубе работают над трансфером игрока сборной Уэльса.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан сообщил, что полузащитник Гарет Бэйл близок к уходу из мадридского клуба.

"Мы надеемся, что Бэйл скоро уйдет. Так будет лучше для всех. Работаем над его трансфером в новую команду.

У меня нет ничего личного против Гарета, но приходит время, когда что-то нужно менять. Я должен принимать решения, мы должны меняться.

Трансфер - это решение тренера, а также игрока, который знает ситуацию. Ситуация изменится. Я не знаю, через 24 или 48 часов, но она изменится, и это хорошо для всех", - цитирует Бэйла Goal.

В Реале Гарет Бэйл играет с 2013 года. В сезоне-2018/19 Гарет провел за Реал 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.