Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зидан: Надеемся, Бэйл скоро уйдет из Реала

Комментариев: 0
Наставник заявил, что в клубе работают над трансфером игрока сборной Уэльса.
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан сообщил, что полузащитник Гарет Бэйл близок к уходу из мадридского клуба.

"Мы надеемся, что Бэйл скоро уйдет. Так будет лучше для всех. Работаем над его трансфером в новую команду.

У меня нет ничего личного против Гарета, но приходит время, когда что-то нужно менять. Я должен принимать решения, мы должны меняться.

Трансфер - это решение тренера, а также игрока, который знает ситуацию. Ситуация изменится. Я не знаю, через 24 или 48 часов, но она изменится, и это хорошо для всех", - цитирует Бэйла Goal.

В Реале Гарет Бэйл играет с 2013 года. В сезоне-2018/19 Гарет провел за Реал 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.

Поделись:
Теги: Гарет Бэйл, Зинедин Зидан
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь