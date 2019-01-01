МКЧ: Бавария обыграла Реал, Арсенал разгромил Фиорентину

На Международном кубке чемпионов были сыграны очередные три поединка.

Бенфика без особых проблем одолела своего соперника в рамках Международного кубка чемпионов.

Следующий матч Бенфика проведет против Ромы. Игра состоится 25 июля в 03:00.

Бенфика - Гвадалахара 3:0

Голы: де Томас, 4, Рафа Силва, 70, Сеферович, 74

Бенфика: Влаходимос, Диаш (Жардель, 46), Гримальдо (Серви, 79), Франсишку Феррейра (Фейса, 79), Нуну Тавареш (Эбуэхи, 79), Пирес (Таарабт, 65), Флорентину (Самарис, 65), Кайо (Рафа Силва, 46), Пицци (Шикинью, 65), де Томас (Жоау Филипе, 65), Сеферович (Живкович, 79)

Гвадалахара: Гудиньо, ван Ранкин, Понсе, Марин, Басульто, Гонсалес (Бельтран, 74), Вильяльпандо, Брисеньо, Сервантес, Вильянуэва (Уэрта, 68), Вега

Предупреждения: Гонсалес, Пирес, Вильяльпандо, де Томас, Фейса.

Арсенал одержал победу над Фиорентиной со счетом 3:0. Дублем в составе "канониров" отличился Эдди Нкетиа, а еще один гол в свой актив записал Джо Уиллок.

Арсенал – Фиорентина 3:0

Голы: Нкетиа, 15, 65, Уиллок, 89.

Арсенал: Мартинес (Лено, 46), Мустафи (Медли, 80), Чемберс (Мхитарян, 63), Монреаль (Мартинелли, 80) – Дженкинсон (Джака, 80), Олайинка (Папастатопулос, 63), Бертон (Томпсон, 80), Колашинац (Ляказетт, 46) – Нелсон (Озил, 79), Сака (Уиллок, 63) – Нкетиа (Мэйтленд-Найлз, 80).

Фиорентина: Драговски (Терраччано, 46) – Венути (Коффи, 84), Чеккерини (Христов, 83), Раньери (Миленкович, 72), Терзич (Баэс, 72) – Кристофоро (Белоко, 84) – Соттил (Лакти, 84), Кастровилли (Журковски, 46), Сапонара (Эссерик, 72), Бенасси (Ганцко, 72) – Влахович (Симеоне, 72).

Предупреждения: Мхитарян, Мэйтленд-Найлз, Джака – Сапонара, Терраччано.

Бавария обыграла мадридский Реал со счетом 3:1. В составе мюнхенцев голами отличились Толиссо, Левандовски и Гнабри, а единственный гол "сливочных" забил Родриго.

Бавария – Реал Мадрид 3:1

Голы: Толиссо, 15, Левандовски, 67, Гнабри, 69 – Родриго, 84.

Бавария: Нойер (Ульрайх, 46) – Киммих, Боатенг, Мартинес (Зюле, 46), Алаба (Цайзер, 73; Хоффманн, 83) – Алькантара (Горетцка, 59) – Арп (Гнабри, 46).Толиссо (Сингх, 72), Саншеш (Павар, 46), Коман (Дэвис, 59) – Мюллер (Левандовски, 46).

Реал Мадрид: Куртуа (Навас, 46) – Карвахаль (Хави, 46), Варан (Адри, 46), Рамос (Начо, 46), Марсело (Менди, 46) – Иско (Родриго, 46), Кроос (Кубо, 46), Модрич (Сеоане, 46) – Асенсио (Васкес, 46), Бензема (Йович, 46), Азар (Винисиус Жуниор, 46).

Предупреждения: Киммих, Горетцка.

Удаление: Ульрайх, 81.