Украинский голкипер, вероятно, отправится за игровой практикой.

Руководство Реала в ближайшее время должно определиться с дальнейшей судьбой украинского вратаря Андрея Лунина. Об этом сообщает AS.

По информации источника, боссы "сливочных", после отказа Кейлора Наваса покидать клуб, начали поиски команды, которая готова взять украинца в аренду с гарантированной игровой практикой.

Сообщается, что главным претендентом на Лунина является Вальядолид, с которым у Реала сохраняются хорошие отношения.

Отметим, что сезон-2018/19 футболист сборной Украины провел за Леганес на правах аренды. Андрей сыграл за испанский клуб 7 матчей, из которых 3 отстоял на ноль.

Ранее сообщалось, что Лунину необходимо убедить Зидана, что он готов быть вторым голкипером Реала.