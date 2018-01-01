Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Азар: Ла Лига отличается от АПЛ, но опыт помог мне адаптироваться быстрее

Комментариев: 0
Бельгиец признался, что все еще чувствует себя молодым.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Полузащитник Реала Эден Азар рассказал, что помогает ему на новом этапе его карьеры.

Читай также: Торрес: Реал поможет Азару выйти на новый уровень

“Какие уроки я получил в Челси и АПЛ? В первую очередь - опыт.

Я приехал в Лондон семь лет назад и был похож на ребенка. Теперь я более зрелый. Я провел более 500 матчей. Сейчас мне 28 лет, но я все еще чувствую себя молодым.

Ла Лига отличается от АПЛ, но с опытом адаптируешься быстрее. Поэтому я считаю, что опыт - это самое главное“, - цитирует бельгийского футболиста AS.

Напомним, Эден Азар подписал контракт с Королевским клубом сроком на 5 лет.

Поделись:
Теги: футбол, Эден Азар, Ла Лига, Реал, АПЛ, Челси
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь