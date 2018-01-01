Азар: Ла Лига отличается от АПЛ, но опыт помог мне адаптироваться быстрее

Бельгиец признался, что все еще чувствует себя молодым.

Полузащитник Реала Эден Азар рассказал, что помогает ему на новом этапе его карьеры.

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“Какие уроки я получил в Челси и АПЛ? В первую очередь - опыт.

Я приехал в Лондон семь лет назад и был похож на ребенка. Теперь я более зрелый. Я провел более 500 матчей. Сейчас мне 28 лет, но я все еще чувствую себя молодым.

Ла Лига отличается от АПЛ, но с опытом адаптируешься быстрее. Поэтому я считаю, что опыт - это самое главное“, - цитирует бельгийского футболиста AS.

Напомним, Эден Азар подписал контракт с Королевским клубом сроком на 5 лет.