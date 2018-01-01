Зидан: Победить Симеоне-тренера сложнее, чем игрока

Наставник "сливочных" считает, что аргентинец успешнее проводит тренерскую карьеру.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал предстоящий матч Международного кубка чемпионов против Атлетико, который состоится 27 июля.

“Симеоне как тренер лучше, нежели как игрок. Он был одним из многих футболистов в команде, а теперь он сам управляет всей командой. Он работает очень хорошо, он наставник с большим характером. Выиграть у него как тренера сложнее, чем как у игрока.

Матч с Атлетико понравится болельщикам. Для нас этот поединок тоже очень важен. Мы хотим показать столицу Испании в наилучшем виде“, - цитирует Зидана Marca.

Отметим, что в прошлом Зидан и Симеоне пересекались, как игроки, когда выступали в чемпионатах Италии и Испании. Француз играл за Ювентус и Реал, а аргентинец - за Интер, Лацио и Атлетико.

Ранее Зидан выбрал игроков, которые будут играть в атаке Реала.