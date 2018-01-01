Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зидан: Победить Симеоне-тренера сложнее, чем игрока

Комментариев: 0
Наставник "сливочных" считает, что аргентинец успешнее проводит тренерскую карьеру.
Диего Симеоне и Зинедин Зидан
Диего Симеоне и Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал предстоящий матч Международного кубка чемпионов против Атлетико, который состоится 27 июля.

“Симеоне как тренер лучше, нежели как игрок. Он был одним из многих футболистов в команде, а теперь он сам управляет всей командой. Он работает очень хорошо, он наставник с большим характером. Выиграть у него как тренера сложнее, чем как у игрока.

Матч с Атлетико понравится болельщикам. Для нас этот поединок тоже очень важен. Мы хотим показать столицу Испании в наилучшем виде“, - цитирует Зидана Marca.

Отметим, что в прошлом Зидан и Симеоне пересекались, как игроки, когда выступали в чемпионатах Италии и Испании. Француз играл за Ювентус и Реал, а аргентинец - за Интер, Лацио и Атлетико.

Ранее Зидан выбрал игроков, которые будут играть в атаке Реала.

Поделись:
Теги: футбол, Реал, Атлетико, Диего Симеоне, Зинедин Зидан
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь