Вальдес стал главным тренером юношеской команды Барселоны
Бывший голкипер каталонцев вернулся в структуру клуба.
Бывший вратарь Барселоны Виктор Вальдес возглавил юношескую команду "сине- гранатовых", сообщает пресс-служба каталонцев.
Контракт рассчитан на один год с опцией продления еще на сезон.
Первый матч под руководством Вальдеса Барселона U-19 проведет 27 августа против "молодежки" Аякса в рамках открытия стадиона имени Йохана Кройффа.
Напомним, что Виктор является воспитанником Барселоны. Испанец играл за команду с 2000 по 2014 год.
После сезона-2016/17 Вальдес объявил о завершении карьеры футболиста.
Полная версия правил