Бывший голкипер каталонцев вернулся в структуру клуба.

Бывший вратарь Барселоны Виктор Вальдес возглавил юношескую команду "сине- гранатовых", сообщает пресс-служба каталонцев.

Контракт рассчитан на один год с опцией продления еще на сезон.

Первый матч под руководством Вальдеса Барселона U-19 проведет 27 августа против "молодежки" Аякса в рамках открытия стадиона имени Йохана Кройффа.

Напомним, что Виктор является воспитанником Барселоны. Испанец играл за команду с 2000 по 2014 год.

После сезона-2016/17 Вальдес объявил о завершении карьеры футболиста.