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Вальдес стал главным тренером юношеской команды Барселоны

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Бывший голкипер каталонцев вернулся в структуру клуба.
Виктор Вальдес вернулся в Барселону
Виктор Вальдес вернулся в Барселону
www.fcbarcelona.com

Бывший вратарь Барселоны Виктор Вальдес возглавил юношескую команду "сине- гранатовых", сообщает пресс-служба каталонцев.

Контракт рассчитан на один год с опцией продления еще на сезон.

Первый матч под руководством Вальдеса Барселона U-19 проведет 27 августа против "молодежки" Аякса в рамках открытия стадиона имени Йохана Кройффа.

Напомним, что Виктор является воспитанником Барселоны. Испанец играл за команду с 2000 по 2014 год.

После сезона-2016/17 Вальдес объявил о завершении карьеры футболиста.

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Теги: футбол, Виктор Вальдес, Барселона
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