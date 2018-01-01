Зидан выбрал игроков, которые будут играть в атаке Реала
Линию атаки составят три игрока мадридского клуба.
Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан определился с футболистами, которые будут играть в линии атаки команды в новом сезоне.
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По информации Marca, французский специалист собирается работать по схеме 4-3-3, а в нападении будут играть Эден Азар, Винисиус Жуниор и Карим Бензема. Отмечается, что бельгиец будет играть на левом фланге атаки, бразилец - на правом, а француз - на острие.
Источник также отмечает, что Лука Йович, Марко Асенсио, Гарет Бэйл и Иско будут получать гораздо меньше игрового времени.
Ранее сообщалось, что игрок Реала Браим Диас рискует пропустить старт сезона из-за травмы.
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