Воспитанник Реала Эрмосо стал игроком Атлетико

Центральный защитник Марио Эрмосо перебрался из Эспаньола в мадридский Атлетико.

Как сообщает пресс-служба “матрасников“, 24-летний футболист подписал контракт на пять лет. Его зарплата составит 3 миллиона евро в год. Сумма трансфера неизвестна, однако, по информации СМИ, она составляет 25 миллионов евро.

Отметим, что за два сезона в Эспаньоле защитник провел 59 матчей.

📝 | Agreement with @RCDEspanyol for the transfer of @mariohermoso5.



🇪🇸 The Spaniard has signed a contract with our club for the next five seasons 💪



👋 Welcome, Mario! 🔴⚪🔴

👉 https://t.co/njZjsD8r0f #AúpaAtleti #WelcomeHermoso pic.twitter.com/5aM5RxfIjP