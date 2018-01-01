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Воспитанник Реала Эрмосо стал игроком Атлетико

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Защитник "сливочных" стал пятым воспитанником Реала в стане "матрасников".
Марио Эрмосо
Марио Эрмосо
atleticodemadrid.com

Центральный защитник Марио Эрмосо перебрался из Эспаньола в мадридский Атлетико.

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Как сообщает пресс-служба “матрасников“, 24-летний футболист подписал контракт на пять лет. Его зарплата составит 3 миллиона евро в год. Сумма трансфера неизвестна, однако, по информации СМИ, она составляет 25 миллионов евро.

Отметим, что за два сезона в Эспаньоле защитник провел 59 матчей.

Интересно, что Марио является воспитанником мадридского Реала и стал пятым выходцем “сливочных“, ныне выступающим за Атлетико после Альваро Мораты, Адана, Маркоса Льоренте и Сауля.

Стоит сказать, что в самом Реале играет лишь четверо их же воспитанников - Дани Карвахаль, Начо, Лукас Васкес и Мариано Диас.

Ранее сообщалось, что защитник Тоттенхэма Киран Триппьер подписал контракт с Атлетико.

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Теги: Атлетико, Атлетико Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, трансфер, футбол
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