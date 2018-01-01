Воспитанник Реала Эрмосо стал игроком Атлетико
Центральный защитник Марио Эрмосо перебрался из Эспаньола в мадридский Атлетико.
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Как сообщает пресс-служба “матрасников“, 24-летний футболист подписал контракт на пять лет. Его зарплата составит 3 миллиона евро в год. Сумма трансфера неизвестна, однако, по информации СМИ, она составляет 25 миллионов евро.
Отметим, что за два сезона в Эспаньоле защитник провел 59 матчей.
📝 | Agreement with @RCDEspanyol for the transfer of @mariohermoso5.— Atlético de Madrid (@atletienglish) 18 июля 2019 г.
🇪🇸 The Spaniard has signed a contract with our club for the next five seasons 💪
👋 Welcome, Mario! 🔴⚪🔴
👉 https://t.co/njZjsD8r0f #AúpaAtleti #WelcomeHermoso pic.twitter.com/5aM5RxfIjP
Интересно, что Марио является воспитанником мадридского Реала и стал пятым выходцем “сливочных“, ныне выступающим за Атлетико после Альваро Мораты, Адана, Маркоса Льоренте и Сауля.
Стоит сказать, что в самом Реале играет лишь четверо их же воспитанников - Дани Карвахаль, Начо, Лукас Васкес и Мариано Диас.
Ранее сообщалось, что защитник Тоттенхэма Киран Триппьер подписал контракт с Атлетико.
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