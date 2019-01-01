Барселона придумала новый способ вернуть Неймара

Каталонцы рассматривают вариант с арендой футболиста.

Испанская Барселона готова предпринять новую попытку вернуть в команду форварда ПСЖ Неймара.

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По информации Sport.es, каталонцы испытывают финансовые трудности после того, как осуществили трансфер Антуана Гризманна из Атлетико. При этом "сине-гранатовые" все-равно хотят заполучить бразильского нападающего.

В связи с этим боссы Барселоны решили рассмотреть вариант с арендой Неймара на один сезон и возможностью выкупить его летом 2020-го года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ отказался от "смехотворного" предложения Барселоны по трансферу Неймара.