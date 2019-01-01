Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Барселона придумала новый способ вернуть Неймара

Комментариев: 0
Каталонцы рассматривают вариант с арендой футболиста.
Неймар
Неймар
Getty Images

Испанская Барселона готова предпринять новую попытку вернуть в команду форварда ПСЖ Неймара.

Читай также: Отец Неймара отправился в Италию на переговоры с Ювентусом - СМИ

По информации Sport.es, каталонцы испытывают финансовые трудности после того, как осуществили трансфер Антуана Гризманна из Атлетико. При этом "сине-гранатовые" все-равно хотят заполучить бразильского нападающего.

В связи с этим боссы Барселоны решили рассмотреть вариант с арендой Неймара на один сезон и возможностью выкупить его летом 2020-го года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ отказался от "смехотворного" предложения Барселоны по трансферу Неймара.

Поделись:
Теги: Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, трансфер, аренда, футбол, Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь