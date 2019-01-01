Бетис и Лион согласовали трансфер Фекира - СМИ

Французский футболист в скором времени переберется в чемпионат Испании.

Полузащитник Лиона Набиль Фекир может сменить клубную прописку.

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Как сообщает журналист Eurosport Роман Колле-Годан на своей страничке в Twitter, испанский клуб уже согласовал с французами трансфер 26-летнего футболиста. Бетис потратит на переход Фекира 25 миллионов евро.

Отмечается, что Фекир подпишет пятилетний контракт с испанским клубом. В минувшем сезоне Набиль отыграл 38 матчей за Лион, в которых забил 12 голов и совершил 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что игрок Лиона Ферлан Менди перебрался в мадридский Реал.