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Бетис и Лион согласовали трансфер Фекира - СМИ

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Французский футболист в скором времени переберется в чемпионат Испании.
Набиль Фекир
Набиль Фекир
Getty Images

Полузащитник Лиона Набиль Фекир может сменить клубную прописку.

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Как сообщает журналист Eurosport Роман Колле-Годан на своей страничке в Twitter, испанский клуб уже согласовал с французами трансфер 26-летнего футболиста. Бетис потратит на переход Фекира 25 миллионов евро.

Отмечается, что Фекир подпишет пятилетний контракт с испанским клубом. В минувшем сезоне Набиль отыграл 38 матчей за Лион, в которых забил 12 голов и совершил 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что игрок Лиона Ферлан Менди перебрался в мадридский Реал.

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Теги: Бетис, чемпионат Испании по футболу, трансфер, Набиль Фекир, Лион, чемпионат Франции по футболу, футбол
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