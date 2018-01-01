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Вальверде: Мы возлагаем большие надежды на Гризманна

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Наставник Барселоны отметил, что от француза ждут моментальных результатов.
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде высказался по поводу новичков команды - Антуана Гризманна, Френки де Йонга и Нето.

“Де Йонг в прошлом сезоне играл на высоком уровне. Он придаст Барселоне свежести в центре поля. Он - отличный футболист, который является нашим будущим, ведь он сможет выступать за клуб долгие годы. Ему подходит наш стиль игры.

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У Гризманна уже есть опыт выступления в Ла Лиге, поэтому ему будет гораздо проще, чем Де Йонгу. Он очень быстрый игрок и хорошо работает на завершение атаки. Мы возлагаем на него большие надежды, но ожидаем от него моментальных результатов и высокой производительности.

Нето - очень надежный вратарь, который станет идеальной заменой Тер Штегену. Но пока ему нужно набраться опыта“, - приводит слова Вальверде Marca.

Ранее Антуан Гризманн заявил, что играет на высоком уровне благодаря своему бывшему тренеру Диего Симеоне.

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Теги: Антуан Гризманн, Френки де Йонг, Эрнесто Вальверде, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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