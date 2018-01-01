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Атлетико подписал защитника Тоттенхэма

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Мадридский клуб объявил о подписании нового игрока.
Киран Триппьер
Киран Триппьер
Getty Images

Защитник Тоттенхэма Киран Триппьер стал игроком мадридского Атлетико.

Как сообщает пресс-служба “матрасников“, 28-летний футболист подписал с клубом контракт, рассчитанный на три года - до лета 2022-го года.

По информации BBC, сумма трансфера составила 20 миллионов фунтов стерлингов (около 22,1 миллиона евро).

Ранее сообщалось, что лидер Атлетико Антуан Гризманн перешел в Барселону и уже успел опозориться на первой тренировке с новой командой.

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Теги: Атлетико, Атлетико Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, трансфер, Киран Триппьер, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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