Атлетико подписал защитника Тоттенхэма
Мадридский клуб объявил о подписании нового игрока.
Защитник Тоттенхэма Киран Триппьер стал игроком мадридского Атлетико.
Как сообщает пресс-служба “матрасников“, 28-летний футболист подписал с клубом контракт, рассчитанный на три года - до лета 2022-го года.
📝 | Agreement with @SpursOfficial over the transfer of @trippier2.— Atlético de Madrid (@atletienglish) 17 июля 2019 г.
🏴 The Englishman has signed a three-year contract 😀
👋 Welcome to the Atleti Family! 🔴⚪🔴
👉 https://t.co/Wg399LgNOg#WelcomeTrippier #AúpaAtleti pic.twitter.com/wATXjFnCbb
По информации BBC, сумма трансфера составила 20 миллионов фунтов стерлингов (около 22,1 миллиона евро).
Ранее сообщалось, что лидер Атлетико Антуан Гризманн перешел в Барселону и уже успел опозориться на первой тренировке с новой командой.
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