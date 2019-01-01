Гризманн: Благодаря Симеоне я играю на очень высоком уровне

Француз вспомнил тренировки в мадридском клубе.

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн отметил роль главного тренера Атлетико Диего Симеоне в своей карьере.

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“Мне повезло, что я учился у Симеоне. Благодаря ему я играю на очень высоком уровне.

В Атлетико не бывает просто выходных. Там нужно выполнять очень много физической работы, также много времени уделяется тактике. Никто не теряет бдительность“, - приводит слова Гризманна Goal.

Напомним, Гризманн подписал контракт с Барселоной сроком на пять лет. Руководство Атлетико будет судиться с Барселоной из-за этого трансфера.