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Гризманн: Благодаря Симеоне я играю на очень высоком уровне

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Француз вспомнил тренировки в мадридском клубе.
Антуан Гризманн
Антуан Гризманн
Getty Images

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн отметил роль главного тренера Атлетико Диего Симеоне в своей карьере.

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“Мне повезло, что я учился у Симеоне. Благодаря ему я играю на очень высоком уровне.

В Атлетико не бывает просто выходных. Там нужно выполнять очень много физической работы, также много времени уделяется тактике. Никто не теряет бдительность“, - приводит слова Гризманна Goal. 

Напомним, Гризманн подписал контракт с Барселоной сроком на пять лет. Руководство Атлетико будет судиться с Барселоной из-за этого трансфера.

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Теги: футбол, Антуан Гризманн, Диего Симеоне
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