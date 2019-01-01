Гризманн: Благодаря Симеоне я играю на очень высоком уровне
Француз вспомнил тренировки в мадридском клубе.
Нападающий Барселоны Антуан Гризманн отметил роль главного тренера Атлетико Диего Симеоне в своей карьере.
Читай также: Добро пожаловать в Барселону: Гризманн эпично опозорился на тренировке
“Мне повезло, что я учился у Симеоне. Благодаря ему я играю на очень высоком уровне.
В Атлетико не бывает просто выходных. Там нужно выполнять очень много физической работы, также много времени уделяется тактике. Никто не теряет бдительность“, - приводит слова Гризманна Goal.
Напомним, Гризманн подписал контракт с Барселоной сроком на пять лет. Руководство Атлетико будет судиться с Барселоной из-за этого трансфера.
Полная версия правил