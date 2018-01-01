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Новичок Реала: Горжусь, что решился на этот переход

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Такефусу Кубо называют "японским Месси".
Такефуса Кубо
Такефуса Кубо
Getty Images

Новичок Реала Такефуса Кубо прокомментировал свой переход в испанский клуб.

“Я всегда мечтал примерять футболку мадридского Реала. Находясь в Японии, я наблюдал за игрой “сливочных“. Горжусь, что решился на этот переход.

Меня очень хорошо здесь приняли. Тренера и партнеры по команде рассказали, в каком векторе развивается клуб.

Не каждому выпадает такая возможность. Я многому учусь как в футбольном, так и в личностном плане как на поле“, - цитирует японца Marca.

Ранее стала известна зарплата “японского Месси“ в Реале.

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Теги: футбол, Такефуса Кубо, Реал
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