Браим Диас получил серьезную травму.

Игрок мадридского Реала Браим Диас во время тренировочного сбора в Северной Америке получил травму.

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По информации Marca, повреждение 19-летнего игрока оказалось более серьезным, чем изначально думали медики. Предположительно, Диасу потребуется около четырех-пяти недель на восстановление.

Таким образом, Браим рискует пропустить стартовый матч нового сезона Ла Лиги против Сельты, который состоится 17-го августа в 18:00 по киевскому времени. В сезоне-2018/19 Браим Диас записал в актив 1 мяч и 1 голевой пас в 9 встречах.

Ранее сообщалось, что Реал собирается отдать Браима Диаса в аренду.