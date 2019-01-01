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Селезнев может остаться в Малаге

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Испанский клуб пока не определился с будущим украинца.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев
www.malagacf.co

Нападающий Малаги Евгений Селезнев может остаться в команде, сообщает Marca.

Источник утверждает, что руководство испанского клуба рассмотрит возможность продления контракта с футболистом, если к тому времени украинец не найдет себе новую команду.

Отмечается, что соглашение автоматически продлевается в случае выхода в Примеру, но Малаге не удалось выполнить эту задачу.

Напомним, Евгений стал игроком Малаги зимой. За это время он провел 12 матчей за испанский клуб, но не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что в услугах Селезнева заинтересованы турецкие клубы.

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Теги: футбол, Малага, Евгений Селезнев
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