Селезнев может остаться в Малаге

Испанский клуб пока не определился с будущим украинца.

Нападающий Малаги Евгений Селезнев может остаться в команде, сообщает Marca.

Источник утверждает, что руководство испанского клуба рассмотрит возможность продления контракта с футболистом, если к тому времени украинец не найдет себе новую команду.

Отмечается, что соглашение автоматически продлевается в случае выхода в Примеру, но Малаге не удалось выполнить эту задачу.

Напомним, Евгений стал игроком Малаги зимой. За это время он провел 12 матчей за испанский клуб, но не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что в услугах Селезнева заинтересованы турецкие клубы.