Бартомеу: Мы начали переговоры с окружением Гризманна в мае
Президент Барселоны Жозеп Бартомеу прокомментировал ситуацию вокруг новоиспеченного форварда Антуана Гризманна.
Напомним, что бывший клуб французского нападающего Атлетико Мадрид требует у каталонцев 200 миллионов евро, а не прописанные в контракте 120, так как они полагают, что каталонцы договорились с ним в марте.
"Гризманн? Его переход дался нам тяжело. Теперь мы все невероятно удовлетворены. Я благодарен ему за трансфер в наш клуб.
Я разговаривал с руководством Атлетико. Они пытаются защитить свои интересы, однако вряд ли эта история закончится положительно для мадридцев.
Мы начали переговоры с окружением Антуана в мае, в марте или апреле мы с ним не связывались", - цитирует Жозепа El Chiringuito TV.
Ранее сообщалось, что Гризманн разочарован поведениембоссов Атлетико и зол на клуб.
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