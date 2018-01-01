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Бартомеу: Мы начали переговоры с окружением Гризманна в мае

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Жозеп заявил, что не связывался с Антуаном в марте или апреле.
Антуан Гризманн / Твиттер Жозепа Бартомеу
Антуан Гризманн / Твиттер Жозепа Бартомеу

Президент Барселоны Жозеп Бартомеу прокомментировал ситуацию вокруг новоиспеченного форварда Антуана Гризманна.

Напомним, что бывший клуб французского нападающего Атлетико Мадрид требует у каталонцев 200 миллионов евро, а не прописанные в контракте 120, так как они полагают, что каталонцы договорились с ним в марте.

"Гризманн? Его переход дался нам тяжело. Теперь мы все невероятно удовлетворены. Я благодарен ему за трансфер в наш клуб.

Я разговаривал с руководством Атлетико. Они пытаются защитить свои интересы, однако вряд ли эта история закончится положительно для мадридцев.

Мы начали переговоры с окружением Антуана в мае, в марте или апреле мы с ним не связывались", - цитирует Жозепа El Chiringuito TV.

Ранее сообщалось, что Гризманн разочарован поведениембоссов Атлетико и зол на клуб.

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