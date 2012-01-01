Новичок Реала прервал пресс-конференцию из-за плохого самочувствия

Эдеру Милитао стало плохо во время презентации.

Сегодня, 10 июля, в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу состоялась презентация новичка Реала Эдера Милитао.

К сожалению, мероприятие продлилось недолго - защитнику пришлось покинуть конференц-зал из-за плохого самочувствия.

😮 Militao se marea y su presentación tiene que acabar antes de lo previsto.



📲 #Golazo pic.twitter.com/6pJa73fBEY — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) 10 июля 2019 г.

Напомним, 21-летний футболист подписал контракт с клубом сроком на 6 лет. Мадридский клуб заплатил Порту за Милитао 50 миллионов евро.