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Новичок Реала прервал пресс-конференцию из-за плохого самочувствия

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Эдеру Милитао стало плохо во время презентации.
Эдер Милитао
Эдер Милитао
Getty Images

Сегодня, 10 июля, в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу состоялась презентация новичка Реала Эдера Милитао.

К сожалению, мероприятие продлилось недолго - защитнику пришлось покинуть конференц-зал из-за плохого самочувствия.

Напомним, 21-летний футболист подписал контракт с клубом сроком на 6 лет. Мадридский клуб заплатил Порту за Милитао 50 миллионов евро.

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Теги: футбол, Реал, Эдер Милитао
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