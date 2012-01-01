Гризманн поможет Барселоне выплатить свою клаусулу - СМИ
Каталонский клуб столкнулся с серьезными финансовыми трудностями.
У каталонской Барселоны возникли трудности с совершением выплаты мадридскому Атлетико за форварда Антуана Гризманна.
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Каталонцы не смогли достигнуть договоренности с банками, которые могли бы выступить гарантами сделки.
Отмечается, что Гризманн может внести свои деньги в качестве клаусулы и помочь каталонцам. В таком случае Барселона компенсирует игроку потраченную сумму зарплатой.
Напомним, подобная ситуация произошла в 2017 году, когда Неймар покидал Барселону. Тогда бразилец самостоятельно заплатил часть денег каталонцам.
Ранее сообщалось, что Гризманн будет платить штраф за каждую пропущенную тренировку Атлетико.
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