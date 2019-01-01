Барселона столкнулась с серьезными финансовыми трудностями
Каталонской Барселоне пришлось отложить трансфер лидера Атлетико Антуана Гризманна из-за финансовых проблем.
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По информации AS, "сине-гранатовые" собирались закрыть сделку уже на этой неделе, однако клуб не может найти 120 миллионов евро, которые необходимо выплатить "матрасникам". Боссы Барселоны сейчас ведут переговоры с банками, которые могли бы выступить гарантами сделки.
Каталонцы также попытались договориться с Атлетико о рассрочке платежа, однако получили отказ. Источник отмечает, что из-за проблем с трансфером сотрудники клуба получили зарплату за июнь с задержкой на три дня.
Ранее сообщалось, что Антуан Гризманн будет платить штраф за каждую пропущенную тренировку Атлетико.
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