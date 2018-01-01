Пике оштрафовали на крупную сумму за уклонение от уплаты налогов

У испанского футболиста проблемы с Налоговой службой страны.

Защитник Барселоны Жерар Пике обязан будет выплатить крупную сумму для погашения штрафов и задолженности по налоговым платежам.

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Как сообщает minutos, 32-летнему футболисту необходимо заплатить более 2 миллионов евро. Игрок подал апелляцию на это решение Центрального административно-хозяйственного суда, однако Национальная судебная коллегия Испании ее отклонила и обязала его выплатить всю сумму.

У футболиста есть право обжаловать наказание в Верховном суде Испании. Отметим, что Пике был наказан за махинации с передачей имиджевых прав своему предприятию Kerad Project в 2006-м году.

Ранее сообщалось, что звезда ПСЖ Неймар подозревается в уклонении от уплаты налогов.