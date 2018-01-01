Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Пике оштрафовали на крупную сумму за уклонение от уплаты налогов

Комментариев: 0
У испанского футболиста проблемы с Налоговой службой страны.
Жерар Пике
Жерар Пике
Getty Images

Защитник Барселоны Жерар Пике обязан будет выплатить крупную сумму для погашения штрафов и задолженности по налоговым платежам.

Читай также: Пике провел встречу с Де Лигтом, чтобы убедить его перейти в Барселону

Как сообщает minutos, 32-летнему футболисту необходимо заплатить более 2 миллионов евро. Игрок подал апелляцию на это решение Центрального административно-хозяйственного суда, однако Национальная судебная коллегия Испании ее отклонила и обязала его выплатить всю сумму.

У футболиста есть право обжаловать наказание в Верховном суде Испании. Отметим, что Пике был наказан за махинации с передачей имиджевых прав своему предприятию Kerad Project в 2006-м году.

Ранее сообщалось, что звезда ПСЖ Неймар подозревается в уклонении от уплаты налогов.

Поделись:
Теги: Жерар Пике, Барселона, футбол, вне игры, налоги, штраф
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь