Люка Зидан стал игроком Расинга
Голкипер мадридского Реала Люка Зидан продолжит свою карьеру в испанском Расинге.
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Как сообщает официальный сайт сантандерского клуба, 21-летний вратарь будет играть за команду на правах аренды, рассчитанной на один год.
Отметим, что в сезоне-2018/19 Расинг будет выступать в Сегунде, завоевав путевку во второй дивизион Испании по итогам минувшего сезона.
📝 FICHAJE | Luca Zidane, tercer refuerzo racinguista para la temporada 2019/20. ¡Bienvenido! #LaLiga123 #Racingueo #VamosRacing https://t.co/8blUsYX1Ep pic.twitter.com/nNuk605XxA— Real Racing Club (@realracingclub) 9 июля 2019 г.
Стоит сказать, что Люка Зидан был одним из конкурентов украинца Андрея Лунина в Реале. Таким образом, у Лунина стало больше шансов получить место в основе команды.
Ранее сообщалось, что защитник Реала Серхио Регилон отправился в аренду в Севилью.
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