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Люка Зидан стал игроком Расинга

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Сын наставника Реала будет выступать в клубе из Сегунды на правах аренды.
Люка Зидан
Люка Зидан
Getty Images

Голкипер мадридского Реала Люка Зидан продолжит свою карьеру в испанском Расинге.

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Как сообщает официальный сайт сантандерского клуба, 21-летний вратарь будет играть за команду на правах аренды, рассчитанной на один год.

Отметим, что в сезоне-2018/19 Расинг будет выступать в Сегунде, завоевав путевку во второй дивизион Испании по итогам минувшего сезона.

Стоит сказать, что Люка Зидан был одним из конкурентов украинца Андрея Лунина в Реале. Таким образом, у Лунина стало больше шансов получить место в основе команды.

Ранее сообщалось, что защитник Реала Серхио Регилон отправился в аренду в Севилью.

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Теги: Люка Зидан, Реал, чемпионат Испании по футболу, аренда, Расинг, Сегунда, футбол
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