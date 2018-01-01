Лунин отправился с Реалом на предсезонный сбор в Северную Америку

Королевский клуб вылетел в Канаду, где начнет подготовку к новому сезону.

Мадридский Реал отправился в Канаду, где начнет предсезонную подготовку в Монреале, а после переберется в США и примет участие в International Cup.

Как сообщает официальный сайт "сливочных", на сбор в Северную Америку отправилось 29 футболистов, среди которых оказался украинский голкипер Андрей Лунин.

Полный список игроков, участвующих в предсезонном туре, выглядит так:

Вратари: Куртуа, Навас, Лунин, Алтубе.

Защитники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Менди, Де ла Фуэнте, Хави Эрнандес.

Полузащитники: Кроос, Модрис, Иско, Сеоане, Фидальго.

Нападающие: Мариано, Бензема, Бейл, Лукас Васкес, Асенсио, Браим Диас, Винисиус, Азар, Йович, Родриго, Кубо.

Отметим, что в рамках International Cup-2019 Реал сыграет с Баварией (21 июля), Арсеналом (24 июля) и Атлетико (27 июля).

Ранее сообщалось, что голкипер Реала Андрей Лунин может стать вторым вратарем команды в сезоне-2019/20 или отправиться в аренду в Бетис.