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Конкурент Лунина в Реале отправится в аренду - СМИ

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Люка Зидан следующий сезон может провести в аренде, выступая за Расинг.
Люка Зидан
Люка Зидан
Getty Images

Голкипер Реала Люка Зидан в следующем сезоне может отправиться в аренду в Расинг, выступающем в испанской Сегунде.

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По информации Marca, сын наставника “сливочных“ Зинедина Зидана стал инициатором данного решения, так как рассчитывает получать больше игровой практики. Отмечается, что Зинедин посетил Расинг и посоветовал сыну выбрать именно этот клуб.

Таким образом, в случае перехода Зидана, у украинского вратаря Андрея Лунина появится больше шансов на борьбу за место в основе Реала.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин отправится с Реалом на тренировочный сбор в Северную Америку.

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Теги: Люка Зидан, Андрей Лунин, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, аренда, Расинг, Сегунда, футбол
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