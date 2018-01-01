Гризманн будет платить штраф за каждую пропущенную тренировку Атлетико
Отношения между форвардом Антуаном Гризманном и руководством Атлетико накаляются. Футболист отказался приступать к предсезонной подготовке с командой и настаивает на трансфере в Барселону.
Боссы “матрасников“, в свою очередь, не намерены терпеть нарушение контракта со стороны 28-летнего француза, и подвергнут его наказанию в виде штрафа за каждую пропущенную тренировку.
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По информации Marca, игроки собрались на базе в Серро Дель Эспино в воскресенье, 7 июля и уже 8-го июля должны приступить к тренировкам. Гризманн в расположение команды не прибыл.
По правилам Ла Лиги, Атлетико имеет право оштрафовать игрока, который самовольно покинул расположение команды, на сумму до 4% от зарплаты.
Годовой доход Антуана составляет 23 миллиона, а значит в день он получает около 60 тысяч евро. Таким образом, за каждую пропущенную тренировку Гризманн будет платить до 5 тысяч евро.
Ранее Антуан Гризманн заявил, что хочет поскорее узнать, где продолжит карьеру.
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