Гризманн будет платить штраф за каждую пропущенную тренировку Атлетико

Француз не приехал на предсезонный сбор мадридского клуба, за что понесет финансовое наказание.

Отношения между форвардом Антуаном Гризманном и руководством Атлетико накаляются. Футболист отказался приступать к предсезонной подготовке с командой и настаивает на трансфере в Барселону.

Боссы “матрасников“, в свою очередь, не намерены терпеть нарушение контракта со стороны 28-летнего француза, и подвергнут его наказанию в виде штрафа за каждую пропущенную тренировку.

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По информации Marca, игроки собрались на базе в Серро Дель Эспино в воскресенье, 7 июля и уже 8-го июля должны приступить к тренировкам. Гризманн в расположение команды не прибыл.

По правилам Ла Лиги, Атлетико имеет право оштрафовать игрока, который самовольно покинул расположение команды, на сумму до 4% от зарплаты.

Годовой доход Антуана составляет 23 миллиона, а значит в день он получает около 60 тысяч евро. Таким образом, за каждую пропущенную тренировку Гризманн будет платить до 5 тысяч евро.

Ранее Антуан Гризманн заявил, что хочет поскорее узнать, где продолжит карьеру.