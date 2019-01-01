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Барселона показала выездной комплект формы на сезон-2019/20

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Новая экипировка по дизайну напоминает вторую форму Барселоны, в которой команда выступала в 1979 году.
Филиппе Коутиньо в новой гостевой форме Барселоны
Филиппе Коутиньо в новой гостевой форме Барселоны
twitter.com/FCBarcelona_es

Каталонская Барселона презентовала новый гостевой комплект формы на сезон-2019/20.

Футболка выполнена в желтом цвете с с диагональной полосой красно-синего цвета, а шорты представлены сразу в двух вариантах - синие и желтые. Гетры выполнены в желтом цвете.

Как сообщает пресс-служба "сине-гранатовых", данная экипировка похожа на дизайн второй формы "блаугранас", в которой команда играла в 1979 году.

Отмечается, что новый комплект приурочен к 40-летию молодежной академии Барсы - Ла Масии. 

Ранее сообщалось, что в Хорватии потроллили новую домашнюю форму Барселоны на сезон-2019/20.

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Теги: Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, экипировка, форма
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