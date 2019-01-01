Барселона показала выездной комплект формы на сезон-2019/20

Новая экипировка по дизайну напоминает вторую форму Барселоны, в которой команда выступала в 1979 году.

Каталонская Барселона презентовала новый гостевой комплект формы на сезон-2019/20.

Футболка выполнена в желтом цвете с с диагональной полосой красно-синего цвета, а шорты представлены сразу в двух вариантах - синие и желтые. Гетры выполнены в желтом цвете.

👕 Te presentamos la segunda equipación del Barça 19/20

💛 Vuelve un clásico del fútbol moderno

🔵🔴 pic.twitter.com/XHzycuhV2A — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 8 июля 2019 г.

Как сообщает пресс-служба "сине-гранатовых", данная экипировка похожа на дизайн второй формы "блаугранас", в которой команда играла в 1979 году.

Отмечается, что новый комплект приурочен к 40-летию молодежной академии Барсы - Ла Масии.

Ранее сообщалось, что в Хорватии потроллили новую домашнюю форму Барселоны на сезон-2019/20.