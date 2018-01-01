Атлетико объявил о трансфере бразильского защитника

Ренан Лоди продолжит карьеру в мадридском клубе.

Мадридский Атлетико официально официально объявил о трансфере левого защитника Атлетико Паранаэнсе Ренана Лоди.

Еще полторы недели назад мадридский клуб сообщил о достижении соглашения с бразильским клубом, но лишь сейчас сделка была завершена.

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По информации пресс-службы "матрасников", игрок подписал контракт на шесть сезонов. 21-летний защитник призван заменить Филипе Луиса и Люку Эрнандеса, которые покинули клуб этим летом.

Отметим, что основным конкурентом Атлетико в борьбе за Лоди был питерский Зенит, но футболист предпочел играть в Примере, нежели в российской Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что Атлетико планирует включиться в борьбу за форварда Интера Мауро Икарди.