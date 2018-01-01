Украинка Овдийчук подписала контракт с Атлетико
Ольга стала первым приобретением мадридского клуба.
Нападающая женской сборной Украины Ольга Овдийчук перешла из Житлобуд-1 в мадридский Атлетико. Об этом сообщает пресс-служба испанской команды.
Украинка стала первым приобретением действующих чемпионов Испании в летнее межсезонье. Детали контракта не разглашаются.
В минувшем сезоне Овдийчук стала лучшим бомбардиром чемпионата Украины, забив 30 голов. Также Ольга выиграла чемпионский титул и Кубок страны в составе команды Житлобуд-1.
Ранее сообщалось, что сборная США стала победителем женского чемпионата мира-2019.
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