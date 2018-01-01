Атлетико поспорит с Наполи за Икарди

Интер намерен расстаться со звездным форвардом.

Атлетико намерен усилиться нападающим Интера Мауро Икарди в текущее трансферное окно. Об этом сообщает AS.

По информации источника, мадридский клуб готов составить конкуренции Наполи и планирует заплатить за 26-летнего аргентинца требуемые 60 миллионов евро.

Вероятно, руководство Интера предпочтет отпустить Икарди в другой чемпионат, нежели в стан одного из конкурентов в борьбе за чемпионство, однако желание Мауро остаться в Италии может сыграть ключевую роль.

В минувшем сезоне Икарди сыграл за Интер 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 5 результативных передач.

Примечательно, что на днях Атлетико подписал Альваро Морату, а также Антуан Гризманн скоро покинет мадридский клуб, что освободит место для скандального аргентинца.