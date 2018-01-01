Атлетико оштрафует Гризманна, если он не приедет на сборы
"Матрасники" заняли жесткую позицию по форварду Антуану Гризманну.
Как сообщает Marca, мадридский Атлетико не собирается вести переговоры с каталонской Барселоной о переходе Антуана Гризманна.
Кроме того, "индейцы" позволят 28-летнему футболисту лишь в том случае, если будет активирована опция выкупа в его соглашении.
В воскресенье, 7 июля, столичная команда начинает предсезонный сбор, и француз был оповещен, что его ждут на клубной базе, откуда в 20:30 они поедут Лос Анхелес де Сан Рафаэль.
Если же Гризманн решит не приезжать, то клуб вынужден будет применить санкции к Антуану, ведь он все еще связан контрактом с "матрасниками".
Ранее сообщалось, что в клубе не довольны тем, как обстоят дела по трансферу.
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