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Атлетико оштрафует Гризманна, если он не приедет на сборы

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"Матрасники" заняли жесткую позицию по форварду Антуану Гризманну.
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

Как сообщает Marca, мадридский Атлетико не собирается вести переговоры с каталонской Барселоной о переходе Антуана Гризманна.

Кроме того, "индейцы" позволят 28-летнему футболисту лишь в том случае, если будет активирована опция выкупа в его соглашении.

В воскресенье, 7 июля, столичная команда начинает предсезонный сбор, и француз был оповещен, что его ждут на клубной базе, откуда в 20:30 они поедут Лос Анхелес де Сан Рафаэль.

Если же Гризманн решит не приезжать, то клуб вынужден будет применить санкции к Антуану, ведь он все еще связан контрактом с "матрасниками".

Ранее сообщалось, что в клубе не довольны тем, как обстоят дела по трансферу.

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