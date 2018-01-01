Кроос рассказал, кто в Реале проводил самые шумные вечеринки

Лучшие вечеринки проводил бывший игрок "сливочных" Криштиану Роналду.

Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос сообщил, что самые шумные вечеринки устраивал бывший нападающий Королевского клуба Криштиану Роналду.

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"Самые шумные вечеринки всегда проводились в доме Роналду. Неоднократно его соседи обращались к нам с просьбой вести себя потише", - цитирует Крооса El Mundo Deportivo со ссылкой на ZDF.

Также Тони отметил, что не всегда приходил на эти вечеринки, потому что они часто проходили в позднее время.

Ранее сообщалось, что игрок Тоттенхэма Деле Алли напился на вечеринке и потерял сознание на пляже.