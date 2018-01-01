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Кроос рассказал, кто в Реале проводил самые шумные вечеринки

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Лучшие вечеринки проводил бывший игрок "сливочных" Криштиану Роналду.
Тони Кроос и Криштиану Роналду
Тони Кроос и Криштиану Роналду
Getty Images

Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос сообщил, что самые шумные вечеринки устраивал бывший нападающий Королевского клуба Криштиану Роналду.

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"Самые шумные вечеринки всегда проводились в доме Роналду. Неоднократно его соседи обращались к нам с просьбой вести себя потише", - цитирует Крооса El Mundo Deportivo со ссылкой на ZDF

Также Тони отметил, что не всегда приходил на эти вечеринки, потому что они часто проходили в позднее время.

Ранее сообщалось, что игрок Тоттенхэма Деле Алли напился на вечеринке и потерял сознание на пляже.

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Теги: Тони Кроос, Криштиану Роналду, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, вечеринка
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