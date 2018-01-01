Реал отправил Регилона в аренду в Севилью

Защитник Реала следующий сезон проведет в Севилье.

Мадридский Реал официально объявил о том, что защитник команды Серхио Регилон продолжит карьеру в Севилье.

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Как сообщает пресс-служба “сливочных“, 22-летний футболист будет играть за “красно-белых“ на правах аренды без права выкупа. Соглашение рассчитано на один сезон, до 30-го июня 2020-го года.

Отметим, что недавно Севилью возглавил экс-тренер Реала и сборной Испании Хулен Лопетеги.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер Реала Андрей Лунин отправится с командой на предсезонный тур в США.