Марсело получил предложение о трансфере - СМИ

Бразилец может покинуть Королевский клуб этим летом.

Защитник мадридского Реала Марсело в летнее межсезонье может сменить клубную прописку.

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По информации издания Sport, один из европейских топ-клубов сделал предложение бразильцу о полноценном трансфере. При этом название клуба, готового купить Марсело, на данный момент не называется.

Источник утверждает, что в услугах 31-летнего футболиста заинтересованы ПСЖ, Милан и Ювентус. Предположительно, один из этих клубов и сделал выгодное предложение.

Ранее сообщалось, что игрок Реала Марсело лишился водительских прав после отказа пройти тест на алкоголь.