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Марсело получил предложение о трансфере - СМИ

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Бразилец может покинуть Королевский клуб этим летом.
Марсело
Марсело
Getty Images

Защитник мадридского Реала Марсело в летнее межсезонье может сменить клубную прописку.

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По информации издания Sport, один из европейских топ-клубов сделал предложение бразильцу о полноценном трансфере. При этом название клуба, готового купить Марсело, на данный момент не называется.

Источник утверждает, что в услугах 31-летнего футболиста заинтересованы ПСЖ, Милан и Ювентус. Предположительно, один из этих клубов и сделал выгодное предложение.

Ранее сообщалось, что игрок Реала Марсело лишился водительских прав после отказа пройти тест на алкоголь.

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Теги: Марсело, Реал Мадрид, Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, трансфер
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