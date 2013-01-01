Стала известна максимальная сумма, которую Барселона готова потратить на Неймара
Испанская Барселона в летнее межсезонье рассчитывает купить у ПСЖ звездного нападающего Неймара.
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По информации Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" определились с максимальной суммой, которую готовы потратить на этот трансфер. ПСЖ может получить за Неймара 170 миллионов евро.
Отмечается, что каталонцы также готовы включить в сделку Ивана Ракитича, Усмана Дембеле, Филиппе Коутиньо или Самуэля Умтити.
Напомним, бразилец выступал в Барселоне с 2013-й по 2017-й годы, а затем перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что ПСЖ отклонил первое предложение Барселоны по трансферу Неймара.
Стоит сказать, что Неймар готов отправится в аренду в Бразилию, если трансфер в Барселону не состоится.
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